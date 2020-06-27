Новая инфекционная больница в Пскове готова на 100 %

20:22, 27 августа 2020, ПАИ

Строительная готовность корпуса инфекционной больницы в Пскове составляет 100 %, в Великих Луках – 87 %, рассказала 27 августа первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова на совещании по вопросу возведения многофункциональных медицинских центров Псковской областной инфекционной больницы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

«Специалисты проводят завершающие работы по благоустройству территории. На объектах работают приёмочные комиссии, представители подрядных организаций устраняют выявленные недочёты. Параллельно ведётся установка оборудования, мебели», – рассказала Вера Емельянова.

Отмечается, что на данный момент к предварительной проверке зданий на безопасность подключился Роспотребнадзор. Делается это для того, чтобы скорее ввести оба корпуса в эксплуатацию

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил, что на данный момент актуальным вопросом является благоустройство порядка 200 метров дороги, ведущей к лечебному учреждению. При этом будет необходимо учесть дальнейшее развитие территории, в частности строительство учебного корпуса медицинского учреждения.