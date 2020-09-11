На муниципальных выборах досрочно проголосовал глава Дновского района

20:14, 11 сентября 2020, ПАИ

Глава Дновского района Михаил Шауркин принял участие в досрочном голосовании на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в пятницу, 11 сентября, сообщает газета «Дновец».

Михаил Шауркин призвал всех жителей района воспользоваться своим избирательным правом. «Мы с вами выбираем депутатов представительных органов поселений. Нет выборов важных и не важных, все одинаково значимы, ведь, выбирая, мы доверяем представлять наши интересы в разных ветвях власти тем или иным людям. Среди нынешних кандидатов много достойных, уважаемых людей. Приходите на избирательные участки и делайте свой выбор! Не оставайтесь в стороне от будущего Дновского района!», - сказал он.

13 сентября в Единый день голосования в Псковской области пройдут выборы в представительные органы местного самоуправления. Также пройдут выборы главы Себежского района.