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Политика

Глава Усвятского района Дмитрий Петров проголосовал досрочно

Глава Усвятского района Дмитрий Петров проголосовал на выборах депутатов городского поселения «Усвяты» досрочно, 11 сентября, в пятницу, сообщает газета «Новая жизнь».

«От нашего с вами выбора, от слаженной работы депутатов в будущем зависит многое, в том числе и то, как мы будем жить в ближайшие пять лет», - обратился он у жителям Усвятского района.

На муниципальных выборах в Псковской области можно проголосовать с 11 по 13 сентября включительно, с 8:00 до 20:00. Замещается 1150 мандатов представительных органов местного самоуправления.

Единый день голосования — в воскресенье, 13 сентября.

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