Первая партия вакцины от коронавируса поступит в Псковскую область до 14 сентября

11:18, 12 сентября 2020, ПАИ

Первая партия вакцины от коронавируса поступит в Псковскую область до 14 сентября. Партии вакцины «Спутник V» отгружены во все регионы страны, доставка ожидается до понедельника, заявил 12 сентября, в субботу министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Доставку организуют в рамках тестирования логистической цепочки и системы доставки вакцин в регионы России. «Первые партии вакцины для тестирования логистической цепочки уже отгружены, сейчас мы проверяем систему доставки, чтобы персонал познакомился. Первые небольшие партии уже отгружены во все регионы», - цитирует министра ТАСС.

Массовая вакцинация от коронавируса начнется не сразу. Вакцинация будет добровольной. В первую очередь прививать будут людей из групп риска, например, учителей, врачей. Ранее глава Управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук предположил, что массовые партии вакцины поступят в регион в ноябре.