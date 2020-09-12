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Левый алкоголь искали и нашли в Пскове

Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области

Сотрудники УМВД России по Пскову совместно с представителями совета по молодежной политике при главе города провели масштабное профилактическое мероприятие по борьбе с контрафактным алкоголем. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ходе мероприятия стражи порядка и общественники посетили ряд городских магазинов и предприятий общепита. В двух заведениях выявлены нарушения антиалкогольного законодательства. В известном сетевом кафе на улице Народной продавец реализовала пиво без вскрытия тары на вынос. Полицейские составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 14.16 КоАП РФ.

В магазине на Рижском проспекте участники рейда выявили другое правонарушение: здесь открыто продавали косметические и медицинские спиртосодержащие растворы, на которые отсутствовали необходимые документы, а некоторые из них вообще могут отпускаться только по рецепту врача. Изъято более 120 емкостей жидкости. Владельца торговой точки ожидает административная ответственность за реализацию спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов, подтверждающих легальность их производства и оборота.

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