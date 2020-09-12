Досрочное голосование на выборах главы в Себежском районе остановлено

13:05, 12 сентября 2020, ПАИ

Досрочное голосование в Себежском районе остановлено по решению ТИК района. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщил руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании Антон Минаков.

« С этой минуты досрочное голосование в Себежском районе на выборах главы муниципалитета остановлено. Оставшиеся бюллетени будут погашены. ТИК Себежского района принял наше заявление и решение Верховного суда», - сказал Минаков.

По его словам, избирком перепечатает избирательные бюллетени, включив туда кандидата от ЛДПР Алексея Харлашина, восстановленного сегодня Верховным судом на выборах главы Себежского района. Кроме того, будут перепечатаны информационные листы.

«Голосование пройдет в единый день голосования в воскресенье. ЛДПР будет настаивать на отмене результатов досрочного голосования», - заявил представитель партии.