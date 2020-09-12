Японцы летят снимать Деймос и Фобос

14:42, 12 сентября 2020, ПАИ

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) объединилось с Японской радиовещательной корпорацией (NHK) для создания новой камеры. Устройство должно сфотографировать марсианские луны в разрешении 8K. Если все пройдет успешно, полученные снимки станут самыми детальными в истории изображениями Марса и его спутников. Об этом сообщает издание «Популярная механика».

YAXA и NHK азрабатывают камеру Super Hi-Vision, которая делает снимки в разрешении 4K и 8K. Новое устройство установят на космический корабль JAXA Martian Moons eXploration (MMX). Его запуск состоится в 2024 год, цель миссии узнать подробнее о происхождении двух марсианских спутников, Фобоса и Деймоса.

Японское правительство одобрило миссию в феврале 2020 года. Если она пройдет успешно, то MMX станет первым кораблем, который дойдет до Марса и вернется обратно на Землю. По пути корабль также «заглянет» на Луну и соберет образцы грунта на глубине не менее двух сантиметров от поверхности спутника.

Пока корабль будет находится в космосе, изображения с камеры на Землю придут лишь частично. Размер файлов в разрешении 8K слишком высок для передачи, поэтому полные снимки мы увидим только когда MMX вернется обратно. Изображения сохранятся на записывающем устройстве в спускаемом аппарате. По планам, космический корабль потратит на исследование три года.