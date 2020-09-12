Результаты досрочного голосования в Себежском районе отменены не будут - облизбирком

15:07, 12 сентября 2020, ПАИ

В субботу, 12 сентября для выборов главы Себежского района печатаются новые бюллетени, куда будут внесены фамилии трех кандидатов. В воскресенье, 13 сентября в Единый день голосования, жители Себежского района будут выбирать главы муниципалитета из трех кандидатов, пояснили корреспонденту Псковского агентства информации в Избирательной комиссии Псковской области.

При этом результаты досрочного голосования на выборах главы Себежского района отменяться не будут, подчеркнул Сопов. «Для этого нет законных оснований. Избирком при досрочном голосовании действовал в правовом поле», - отметили в облизбиркоме.

Накануне Верховный суд восстановил кандидата от ЛДПР Алексея Харлашина на выборах главы Себежского района. Таким образом, на пост главы муниципалитета претендуют трое: действующий глава района, кандидат от «Единой России» Леонид Курсенков, руководитель регионального отделения Партии Роста Игорь Романов и кандидат от ЛДПР Алексей Харлашин.