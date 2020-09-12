1
09:43
Более 37 тысяч избирателей досрочно проголосовали в Псковской области
08:47
Трехдневное голосование на выборах продолжается в Псковской области
22:24
Глава Усвятского района Дмитрий Петров проголосовал досрочно
20:14
На муниципальных выборах досрочно проголосовал глава Дновского района
15:51
Глава Новосокольнического района досрочно проголосовал на муниципальных выборах
10:36
Перспективы партнёрских отношений областного Собрания и профсоюзов обсудили Александр Котов и Игорь Иванов
10:21
Досрочное голосование с допформами стартовало в Псковской области 11 сентября
Еще новости
Политика

Результаты досрочного голосования в Себежском районе отменены не будут - облизбирком

В субботу, 12 сентября для выборов главы Себежского района печатаются новые бюллетени, куда будут внесены фамилии трех кандидатов. В воскресенье, 13 сентября в Единый день голосования, жители Себежского района будут выбирать главы муниципалитета из трех кандидатов, пояснили корреспонденту Псковского агентства информации в Избирательной комиссии Псковской области.

При этом результаты досрочного голосования на выборах главы Себежского района отменяться не будут, подчеркнул Сопов. «Для этого нет законных оснований. Избирком при досрочном голосовании действовал в правовом поле», - отметили в облизбиркоме.

Накануне Верховный суд восстановил кандидата от ЛДПР Алексея Харлашина на выборах главы Себежского района. Таким образом, на пост главы муниципалитета претендуют трое: действующий глава района, кандидат от «Единой России» Леонид Курсенков, руководитель регионального отделения Партии Роста Игорь Романов и кандидат от ЛДПР Алексей Харлашин.

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Более 37 тысяч избирателей досрочно проголосовали в Псковской области
12 сентября 2020
Более 37 тысяч избирателей досрочно проголосовали в Псковской области
Трехдневное голосование на выборах продолжается в Псковской области
12 сентября 2020
Трехдневное голосование на выборах продолжается в Псковской области
Глава Усвятского района Дмитрий Петров проголосовал досрочно
11 сентября 2020
Глава Усвятского района Дмитрий Петров проголосовал досрочно
На муниципальных выборах досрочно проголосовал глава Дновского района
11 сентября 2020
На муниципальных выборах досрочно проголосовал глава Дновского района
Глава Новосокольнического района досрочно проголосовал на муниципальных выборах
11 сентября 2020
Глава Новосокольнического района досрочно проголосовал на муниципальных выборах
Перспективы партнёрских отношений областного Собрания и профсоюзов обсудили Александр Котов и Игорь Иванов
11 сентября 2020
Перспективы партнёрских отношений областного Собрания и профсоюзов обсудили Александр Котов и Игорь Иванов
Досрочное голосование с допформами стартовало в Псковской области 11 сентября
11 сентября 2020
Досрочное голосование с допформами стартовало в Псковской области 11 сентября
11 сентября в Псковской области начинается трехдневное голосование
10 сентября 2020
11 сентября в Псковской области начинается трехдневное голосование

Идет загрузка...