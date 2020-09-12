Мошенники дурят владельцев банковских карт с помощью голосового меню

16:20, 12 сентября 2020, ПАИ

Центробанк России выявил схему мошенничества с использованием голосового меню в банке. ЦБР после утечки данных покупателей маркетплейса Joom выявил схему, когда мошенники использовали номера телефонов и последние цифры карт банковских клиентов для получения сведений об их счетах через голосовое меню одного из банков, пишет РБК.

Центральный банк предупредил банки о схеме, которая позволила злоумышленникам получить дополнительные сведения о клиентах одной из кредитных организаций и впоследствии использовать их для мошенничества с применением методов социальной инженерии.

Злоумышленники обращались с подмененных номеров клиентов в систему интерактивного голосового меню при звонке в банк, написал в письме в адрес кредитных организаций Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России. РБК ознакомился с письмом, его подлинность подтвердили два источника на банковском рынке.

Использованная схема позволила мошенникам узнать информацию об остатках на счетах своих потенциальных жертв. В дальнейшем эти данные применялись при мошеннических звонках клиентам в целях кражи денежных средств с банковских карт, следует из письма.

Мошенничество стало возможным из-за того, что один из банков не соблюдал рекомендации по противодействию мобильному мошенничеству и защите клиентов от несанкционированного доступа к их конфиденциальной информации через IVR (систему интерактивного голосового меню), которые были даны в 2019 году, сообщает РБК со ссылкой на сотрудника ЦБР.