35 млрд рублей поступят в регионы на выплаты пособий по безработицу

18:01, 12 сентября 2020, ПАИ

Правительство России одобрило проект распоряжения о выделении еще 35 миллиардов рублей на выплаты пособий по безработице, сообщается на сайте кабинета министров. Документ рассматривался на заседании правительства 10 сентября. Его принятие позволит обеспечить 100-процентную выплату пособий, отмечает «Российская газета».

Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания напомнил, что в тяжелой ситуации на рынке труда всем официально зарегистрированным безработным назначаются социальные выплаты, а граждане, потерявшие работу из-за коронавируса, получают дополнительную поддержку. «Это потребовало существенных вложений федерального бюджета. На социальные выплаты всем безработным в текущем году предусмотрено свыше 130 миллиардов рублей», - заявил он.

Значительная часть этих средств уже использована.