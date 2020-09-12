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Общество

Псковская область получит еще 100 млн рублей на оснащение «скорой»

При содействии Минпромторга РФ Псковской области на обновление парка автомашин «скорой помощи» в  2020 году будет дополнительно выделено 100 млн рублей из федерального бюджета, отметил губернатор Михаил Ведерников на совещании в субботу, 12 сентября. 

Совещание с председателем комитета по здравоохранению региона Мариной Гаращенко и главрачом областной «скорой» Денисом Сачковым было посвящено модернизации службы скорой медицинской помощи в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-слудбе региональной администрации.

Обновление парка «скорых» позволит укомплектовать службу специализированным транспортом, срок эксплуатации которого не превышает 3 года.

«Это также даст возможность высвободить часть автомобилей и передать их в первичное звено здравоохранения, особенно в те районы, где есть необходимость оказывать медпомощь в отдаленных населенных пунктах. Мы с вами хорошо знаем, что фельдшеры, врачи и медсестры крайне нуждаются в транспорте», — обратил внимание губернатор.

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