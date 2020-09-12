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Общество

Вопрос об увеличении зарплат медикам «скорой» стоит на контроле властей Псковской области

Самым актуальным вопросом остается кадровое обеспечение службы скорой помощи в регионе. Об этом шла речь на совещании губернатора Михаила Ведерникова в субботу, 12 сентября.

Глава региона поручил организовать активную работу с учебными учреждениями области, где проводится подготовка фельдшеров, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региональной администрации.

Со стороны администрации Псковской области будут прорабатываться все возможности для увеличения уровня заработной платы специалистов, было сказано на совещании.

Михаил Ведерников договорился с Минпромторгом России о выделении региону дополнительных 100 млн рублей на обновление автопарка службы скорой помощи. Кроме того, медики «скорой» получат новую униформу.

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