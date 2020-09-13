4968 человек заболели коронавирусом в Псковской области

08:11, 13 сентября 2020, ПАИ

В Псковской области за сутки подтвердился 21 случай заболевания кортонавирусом, всего за время пандемии заболели 4968 жителей региона. Статистику опубликовал в своем Instagram губернатор Михаил Ведерников.

За день в Псковской области провели 370 исследований на коронавирус, выявили 21 новый случай. В Пскове заражены коронавирусом 1590 человек, в Великих Луках – 976.

Всего COVID-19 побороли 3686 пациентов (за сутки – 41 человек). Скончались от новой инфекции 65 человек.