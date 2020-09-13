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Общество

Небольшой дождь обещают псковичам в воскресенье

Фото: Дарья Хваткова.

В воскресенье, 13 сентября, в Псковской области ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь, воздух прогреется до +19 градусов Цельсия, сообщили Псковскому агентству информации в ГУ МЧС России по Псковской области.

Температура по области ночью стояла в пределах +7…+12 градусов, днем достигнет +14…+19 градусов.

Ветер ожидается юго-западных направлений, его скорость будет доходить до 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление прогнозируется низкое.

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