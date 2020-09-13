Небольшой дождь обещают псковичам в воскресенье
В воскресенье, 13 сентября, в Псковской области ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь, воздух прогреется до +19 градусов Цельсия, сообщили Псковскому агентству информации в ГУ МЧС России по Псковской области.
Температура по области ночью стояла в пределах +7…+12 градусов, днем достигнет +14…+19 градусов.
Ветер ожидается юго-западных направлений, его скорость будет доходить до 5-10 метров в секунду.
Атмосферное давление прогнозируется низкое.