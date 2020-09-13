0
13:04
Глава Пыталовского района Вера Кондратьева приняла участие в выборах депутатов
11:16
Глава Гдовского района проголосовал на выборах 13 сентября
08:00
В Псковской области начался Единый день голосования
09:43
Более 37 тысяч избирателей досрочно проголосовали в Псковской области
08:47
Трехдневное голосование на выборах продолжается в Псковской области
22:24
Глава Усвятского района Дмитрий Петров проголосовал досрочно
20:14
На муниципальных выборах досрочно проголосовал глава Дновского района
Еще новости
Политика

Глава Пыталовского района Вера Кондратьева приняла участие в выборах депутатов

Фото: газета «Наша жизнь».

Глава Пыталовского района Вера Кондратьева в Единый день голосования, 13 сентября, проголосовала на выборах депутатов Собраний городского и сельских поселений на избирательном участке № 319, пишет газета «Наша жизнь».

«Голосование на выборах такого уровня очень важно для населения каждой деревни, посёлка, города нашего района. Местные жители сегодня выбирают тех, кто будет представлять их интересы ближайшие несколько лет, помогать в решении их проблем и чаяний, доносить все вопросы до вышестоящих уровней власти», - прокомментировала глава муниципалитета.

Фото: газета «Наша жизнь».

Сегодня с 8:00 до 20:00 в Псковской области работают 467 избирательных участков.

Всего в регионе проходит 114 избирательных кампаний, в ходе которых будет замещено 1150 вакантных мандатов. На все виды выборов заявились 2114 кандидатов. В процессе голосования смогут принять участие 278 655 избирателей Псковской области.  

Максимальная явка на муниципальных выборах в Псковской области наблюдается в Опочецком районе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Глава Пыталовского района Вера Кондратьева приняла участие в выборах депутатов
13 сентября 2020
Глава Пыталовского района Вера Кондратьева приняла участие в выборах депутатов
Глава Гдовского района проголосовал на выборах 13 сентября
13 сентября 2020
Глава Гдовского района проголосовал на выборах 13 сентября
В Псковской области начался Единый день голосования
13 сентября 2020
В Псковской области начался Единый день голосования
Более 37 тысяч избирателей досрочно проголосовали в Псковской области
12 сентября 2020
Более 37 тысяч избирателей досрочно проголосовали в Псковской области
Трехдневное голосование на выборах продолжается в Псковской области
12 сентября 2020
Трехдневное голосование на выборах продолжается в Псковской области
Глава Усвятского района Дмитрий Петров проголосовал досрочно
11 сентября 2020
Глава Усвятского района Дмитрий Петров проголосовал досрочно
На муниципальных выборах досрочно проголосовал глава Дновского района
11 сентября 2020
На муниципальных выборах досрочно проголосовал глава Дновского района
Глава Новосокольнического района досрочно проголосовал на муниципальных выборах
11 сентября 2020
Глава Новосокольнического района досрочно проголосовал на муниципальных выборах

Идет загрузка...