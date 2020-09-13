Глава Пыталовского района Вера Кондратьева приняла участие в выборах депутатов

13:04, 13 сентября 2020, ПАИ

Глава Пыталовского района Вера Кондратьева в Единый день голосования, 13 сентября, проголосовала на выборах депутатов Собраний городского и сельских поселений на избирательном участке № 319, пишет газета «Наша жизнь».

«Голосование на выборах такого уровня очень важно для населения каждой деревни, посёлка, города нашего района. Местные жители сегодня выбирают тех, кто будет представлять их интересы ближайшие несколько лет, помогать в решении их проблем и чаяний, доносить все вопросы до вышестоящих уровней власти», - прокомментировала глава муниципалитета.

Сегодня с 8:00 до 20:00 в Псковской области работают 467 избирательных участков.

Всего в регионе проходит 114 избирательных кампаний, в ходе которых будет замещено 1150 вакантных мандатов. На все виды выборов заявились 2114 кандидатов. В процессе голосования смогут принять участие 278 655 избирателей Псковской области.

Максимальная явка на муниципальных выборах в Псковской области наблюдается в Опочецком районе.