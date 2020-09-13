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Политика

Максимальная явка на 10:00 наблюдается на выборах в Опочецком районе

На выборах депутатов Собрания Болгатовской волости третьего созыва наблюдается максимальная явка в Псковской области по состоянию на 10:00. Такие данные предоставила Псковскому агентству информации избирательная комиссия региона.

Из 695 избирателей, включенных в списки, на этих выборах уже проголосовало 450 человек, что составило 64,75%.

При этом 427 человек (61,44%) проголосовали досрочно.

Также явка превысила 50-процентную на выборах депутатов Собрания сельского поселения «Новосельская волость» второго созыва в Стругокрасненском районе (58,51%), на выборах депутатов Собрания муниципального образования «Красноармейская волость» четвертого созыва Себежского района (52,73%), на выборах депутатов Cобрания сельского поселения «Новоуситовская волость» четвертого созыва в Палкинском районе (51,76%), на выборах депутатов Собрания сельского поселения «Воронцовская волость» второго созыва в Островском районе (51,04%), на выборах депутатов Собрания сельского поселения «Пухновская волость» второго созыва в Куньинском районе (50,77%).

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