Явка на выборы главы Себежского района на 12:00 составила 23,84%
23,84% составила явка на выборы главы Себежского района, по состоянию на 12:00 13 сентября, сообщили Псковскому агентству информации в избирательной комиссии Псковской области.
Из 14528 избирателей оставили свой голос 3464 - 23,84%.
На пост главы муниципалитета претендуют трое: действующий глава района, кандидат от «Единой России» Леонид Курсенков, руководитель регионального отделения Партии Роста Игорь Романов и кандидат от ЛДПР Алексей Харлашин.
Максимальная явка на муниципальных выборах в Псковской области наблюдается в Опочецком районе. В трех муниципалитетах явка превысила 60%.