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Политика

Явка на выборы главы Себежского района на 15:00 составила 29,22%

Фото: Дарья Хваткова.

Явка на выборы главы Себежского района приближается к 30%. По состоянию на 15:00 13 сентября, она составила 29,22%. Такие данные сообщили Псковскому агентству информации в избирательной комиссии Псковской области.

Из 14 543 зарегистрированных избирателей проголосовали на выборах 4249 - 29,22%.

На пост главы муниципалитета претендуют трое: действующий глава района, кандидат от «Единой России» Леонид Курсенков, руководитель регионального отделения Партии Роста Игорь Романов и кандидат от ЛДПР Алексей Харлашин.

Максимальная явка на муниципальных выборах в Псковской области наблюдается в Опочецком районе. На выборах в Собрание депутатов Болгатовской волости она составила 72,23%.

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