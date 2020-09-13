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Политика

Порховский район лидирует по явке на муниципальных выборах

В Порховском районе на выборы депутатов в Собрание Дубровенской волости пришли 76,57% избирателей. По состоянию на 18:00 13 сентября, это самая высокая явка в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в избирательной комиссии Псковской области.

На этих выборах из 1596 зарегистрированных избирателей 1222 уже оставили свой голос.

Таким образом, Опочецкий район (выборы депутатов в Собрание Болгатовской волости) по явке сместился на второе место. Здесь проголосовали 522 человека из 695, что составляет 75,11%.

В остальных районах пока что явка не достигла 70%.

В Себеже почти 35% избирателей проголосовали на выборах главы района.

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