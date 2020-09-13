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Политика

Почти 35% себежан проголосовали на выборах главы района

Фото: Дарья Хваткова.

Явка на выборы главы Себежского района, по состоянию на 18:00 13 сентября, составила 34,72%, сообщили Псковскому агентству информации в избирательной комиссии Псковской области.

Из 14 552 зарегистрированных избирателей на выборы пришли 5 053 человека.

На пост главы муниципалитета претендуют трое: действующий глава района, кандидат от «Единой России» Леонид Курсенков, руководитель регионального отделения Партии Роста Игорь Романов и кандидат от ЛДПР Алексей Харлашин.

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