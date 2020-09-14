Явка будет за 40% - председатель избирательной комиссии Псковской области

08:59, 14 сентября 2020, ПАИ

Подсчет голосов по итогам муниципальных выборов в Псковской области продолжается, окончательных данных по явке нет, отметил председатель избирательной комиссии региона Игорь Сопов. Глава облизбиркома прогнозирует, что явка перевалит за 40%. Об этом он сказал в прямом эфире ПАИ-live в понедельник, 14 сентября.

«Мы удовлетворены работой избирательной системы Псковской области. Все прошло без проблем. Наибольший всплеск явки избирателей пришелся на вечер пятницы и утро субботы, людям было удобно голосовать», - отметил Игорь Сопов.

«В этот раз использовали новый метод: опрашивали избирателей, удобно ли им голосовать. Мы получили множество благодарностей за такую организацию голосования», - сообщил председатель облизбиркома.

13 сентября на выборах в Псковской области замещалось 1150 депутатских мандатов, также проходили выборы главы Себежского района. По предварительным данным, «Единая Россия» побеждает во всех районах, формируя депутатское большинство в районных, городских и сельских депутатских собраниях. На выборах главы Себежского района побеждает действующий глава муниципалитета, выдвинутый «Единой Россией» Леонид Курсенков.