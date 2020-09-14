549 человек наблюдали за ходом выборов в Псковской области

09:02, 14 сентября 2020, ПАИ

В Псковской области почти 550 человек наблюдали за ходом муниципальных выборов в единый день голосования – 13 сентября. Об этом в эфире ПАИ-live в понедельник сообщил председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

Председатель облизбиркома пояснил, что 13 сентября на избирательных участках присутствовали 211 наблюдателей и 338 членов комиссий с правом совещательного голоса.

Больше всего наблюдателей, в том числе приезжих, сосредоточилось в Гдове и Гдовском районе.

По мнению Игоря Сопова, приехавшие в Псковскую области наблюдатели были «не совсем подготовлены к работе с избирательной системой», так как не до конца были знакомы с законодательной базой и не изучили постановление, опубликованное ЦИК, – документ, который позволил провести трехдневное голосование и использовать выездные формы.

Это сказалось на количестве необоснованных жалоб: из 38 обращений, зафиксированных в Псковской области, 29 признаны необоснованными.