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Политика

Большинство судебных исков в ходе выборов в Псковской области были отклонены

В Псковской области в ходе выборов 13 сентября большинство судебных исков были отклонены. Об этом заявил председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в прямом эфире проекта ПАИ-live 14 сентября.

По его словам, за время выборной кампании в регионе подали 15 исков, только два из которых были удовлетворены. Судебные заседания при этом не проходили во время голосования. 

Кроме того, Игорь Сопов прокомментировал восстановление кандидата от фракции ЛДПР: «Итоги там не подведены, но мы понимаем, что у него пока третье место из трех. Как только мы получили определение суда, мы в экстренном порядке приостановили избирательную кампанию, напечатали новые бюллетени, и 13 сентября он полноправно мог принять участие. Понятно, что досрочное голосование мы не имеем право аннулировать. Предыдущий суд его снял — мы работали с двумя кандидатами, восстановил — с тремя. Будем обсуждать вопросы кандидата в судебном порядке».

Сопов подчеркнул, что ЛДПР прислали два уведомления: отменить итоги досрочного голосования. По мнению спикера, партию не удовлетворила позиция облизбиркома, они будут подавать в суд. «Не комиссия снимала кандидата в суде. Комиссия будет участвовать, скорее всего, в качестве третьего лица», - отметил гость эфира. 

13 сентября на выборах в Псковской области замещалось 1150 депутатских мандатов, также проходили выборы главы Себежского района. По предварительным данным, «Единая Россия» побеждает во всех районах, формируя депутатское большинство в районных, городских и сельских депутатских собраниях. На выборах главы Себежского района побеждает действующий глава муниципалитета, выдвинутый «Единой Россией» Леонид Курсенков.

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