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Золотые кольца умыкнул у знакомого житель Пскова

28-летний пскович похитил 7 золотых колец у своего знакомого, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Псковской области.

Суд установил, что в июне 2020 года мужчина распивал алкоголь в гостях у своего знакомого. Отправившись в ванную комнату под предлогом помыть руки, он похитил из стеклянной вазочки, находившейся на полке зеркала, 7 золотых колец, с которыми и покинул жилище. Общая стоимость похищенного превысила 100 тыс. рублей.

Псковский городской суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). С учетом позиции государственного обвинителя, наличия ряда смягчающих обстоятельств, суд назначил мужчине наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства.

Приговор суда вступил в законную силу.

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