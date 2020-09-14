Дорогу вдоль Черехинской набережной в Пскове приведут в порядок только к концу сентября
Дорогу вдоль Черехинской набережной приведут в порядок только к концу сентября, сообщили Псковскому агентству информации в Управлении городского хозяйства Пскова.
Срок выполнения работ по подсыпке отфрезерованным асфальтобетонным материалом дороги по улице Черехинская набережная, 50 продлен из-за отсутствия в Службе благоустройства города фрезерованного асфальтобетонного материала.
Работы планируется закончить до 30 сентября.