Пенсионерка заблудилась и провела ночь в плюсском лесу

10:01, 14 сентября 2020, ПАИ

Пенсионерка заблудилась и провела ночь в лесу в Плюсском районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

11 сентября от отдела полиции по Стругокрасненскому району поступила заявка на проведение поисковых работ 79-летней женщины, которая потерялась в лесу в районе деревни Большое Голубско Плюсского района.

Пенсионерку искали специальный отдельный пожарный пост «Ляды» и специалисты поисково-спасательного отряда Гдова.

Женщина провела в лесу ночь и 12 сентября в 14:00 вышла из леса самостоятельно.