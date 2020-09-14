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Общество

Лукашенко вылетел в Сочи на переговоры с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Россию на переговоры с Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство БелТА.

Лукашенко и Путин встретятся в Сочи в понедельник, 14 сентября. Переговоры президентов пройдут в формате «один на один». Лидеры стран обсудят текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, темы союзнических отношений, международные проблемы и ситуацию в регионе, вопросы совместного решения возникающих проблем.

Это первый зарубежный визит Лукашенко после президентских выборов, вслед за которыми в республике начались массовые акции протеста. По сравнению со многими западными странами, Россия признала результаты голосования своих соседей законными. Визиту белорусского президента в РФ предшествовала интенсивная подготовка, включая поездку в Минск в начале сентября премьер-министра России Михаила Мишустина. По словам Лукашенко, в ходе его встречи с Путиным планируется окончательно расставить все точки над «i» по наиболее чувствительным и болезненным темам для обеих стран.

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