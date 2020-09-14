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Политика

Молодой пскович угнал покататься старый ВАЗ

Автомашина ВАЗ-21074 была угнана в Пскове от дома по улице Коммунальной. Пострадавшим стал местный житель 1950 года рождения, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ходе проведения мероприятий по розыску автомашины и подозреваемого полицией был пойман ранее судимый за кражу 19-летний парень, житель Опочецкого района. Автомашину обнаружили на улице Шоссейной областного центра с техническими повреждениями.

Молодой человек не стал отрицать виновность в преступлении, сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 «Угон» УК РФ.

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