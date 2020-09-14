Стали известны подробности пожара в Стругах Красных

10:51, 14 сентября 2020, ПАИ

13 сентября в 13:34 произошло возгорание в жилом доме на улице Песочной в Стругах Красных, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Для ликвидации пожара привлекались четыре единицы техники и 13 человек. Сгорели жилой дом с мансардой, дровяник, баня и гараж. Сотрудники МЧС спасли от огня три соседних жилых дома, эвакуировали один газовый баллон.

Причина пожара – короткое замыкание электропроводки в летней кухне.