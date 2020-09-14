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Красногородский лесничий обвинен в подлоге

Прокурором Красногородского района в Пыталовский районный суд направлено уголовное дело в отношении лесничего, обвиняемого в совершении преступления по делу служебного подлога, сообщили в прокуратуре Псковской области Псковскому агентству информации. Дело предусмотрено частью 1 статьи 292 УК РФ.

Предварительным следствием установлено, что в Гавровском участковом лесничестве КУ «Опочецкое лесничество» мастер леса скрыл, что арендатором лесного участка в установленный срок не вывезена складируемая древесина, и внес в акт осмотра лесосеки заведомо ложные сведения об отсутствии нарушений лесного законодательства.

Таким образом, он скрыл признаки совершения арендатором лесного участка административного правонарушения, предусмотренного статьей 8.25 КоАП РФ (нарушение правил использования лесов).

Впоследствии обман был вскрыт правоохранительными органами, а арендатор участка лесного фонда привлечен к административной ответственности.

Санкции части 1 статьи 292 УК РФ предусматривают обвиняемому различные виды наказания, вплоть до двух лет лишения свободы.

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