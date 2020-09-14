Прививку от коронавируса сделали уже более 250 москвичей

11:42, 14 сентября 2020, ПАИ

Более 250 жителей Москвы сделали прививку от коронавируса за первые пять дней исследований. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на оперштаб.

Подчеркивается, что подавляющее большинство вакцинированных чувствуют себя отлично.

«За 5 дней исследования вакцины от коронавирусной инфекции прививки на базе первых 7 открывшихся центров сделали более 250 москвичей. Врачи тщательно следят за состоянием здоровья прошедших вакцинацию. Абсолютное большинство чувствует себя отлично – 75% участников исследования сегодня не наблюдают никаких симптомов или недомоганий», - цитирует сообщение РИА Новости.

У остальных пациентов наблюдаются слабовыраженные симптомы – незначительное повышение температуры тела. Уточняется, что сейчас исследование вакцины проводится на базе семи центров, на этой неделе их количество будет увеличено до 20.