Россияне не спешат лететь на отдых за границей

13:04, 14 сентября 2020, ПАИ

Ограниченное число рейсов по открытым направлениям, узкая география перелётов и достаточно высокие цены не позволяют туроператорам добиться восстановления спроса на туры за границу. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

Даже Турция продается на 30% хуже, чем в 2019 году. Падение произошло, несмотря на снижение среднего чека на 6%, до 85,4 тыс. руб. год к году. При этом Турция стала наиболее продаваемым осенним направлением. Всплеска бронирований по Египту, Мальдивам и ОАЭ не произошло на фоне ограниченного числа регулярных рейсов. Сейчас по этим направлениям может осуществляться не больше двух-трех перелетов в неделю. Аналогичную картину демонстрирует и Танзания.

Туроператоры рассчитывают на открытие дополнительных пляжных направлений на зимний сезон.

При этом спрос на российские курорты сохраняется, что может привести к росту цен на отдых внутри страны.