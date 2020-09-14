Ольга Кормухина: Нужно ускорить признание Талабов историческим поселением

16:09, 14 сентября 2020, ПАИ

Заслуженная артистка России, певица Ольга Кормухина, владелица дома на острове имени Залита в Псковском районе, борется за возрождение Талабских островов. Звездная гостья участвовала и в общественных слушаниях на архипелаге, посвященных принятию правил застройки и землепользования (ПЗЗ), которые должны в корне изменить ситуацию на островах – в лучшую или худшую сторону, и пытаются понять местные жители.

По итогам противоречивых четырехчасовых дебатов Ольга Кормухина согласилась, что ПЗЗ для спасения островов нужны. Но, по ее мнению, в первую очередь надо заняться присвоением Талабам статуса исторического поселения.

«Я за то, чтобы ускорить принятие статуса исторического поселения, потому что это и ускорит принятие ПЗЗ, - прокомментировала ситуацию корреспонденту ПАИ Ольга Кормухина. - Нужны оба эти документа, но без исторического статуса народ ПЗЗ не примет. А мы для народа работаем. А они не верят – и все, и я их понимаю. Они [власти. – ПАИ.], может, и кучу правильных слов сказали, я, может, со многим согласна, и с Федором [Федор Кочевин – член рабочей группы, который дорабатывал проект правил. - ПАИ] в том числе. Почему он так завелся? Он рационально мыслит, и он по-своему прав, но люди мыслят эмоционально. Это место эмоций. Здесь нельзя по правилам работать, можно только по душе, по любви».

По словам Кормухиной, говорить о развитии Талабских островов можно только с оглядкой на их традиции. «Не надо забывать, что любое поселение имеет свои традиции. Надо, чтобы эти правила взялись из опыта жизни наших предков. Нужно вникнуть в быт рыбаков. Здесь ничего не будет, если не возродить рыбацкий труд», - высказалась она на слушаниях.

Репортаж корреспондента ПАИ с «судьбоносных» публичных слушаний, посвященных принятию правил застройки и землепользования на территории Талабских островов одними и полному неприятию их другими, читайте здесь.