0
16:09
Ольга Кормухина: Нужно ускорить признание Талабов историческим поселением
15:52
Талабский вопрос: нужны ли островам правила застройки и землепользования
15:40
Два автомобиля столкнулись на Октябрьском проспекте в Пскове
15:08
Антивандальные кресла для Зелёного театра Пскова поступят на днях
14:39
Назван средний размер зарплаты на «Титан-Полимере»
14:23
Немцы приступят к шеф-монтажу оборудования на «Титан-Полимере» в Пскове
14:16
Гендиректор завода «Титан-Полимер»: Мы открыты для всех
Еще новости
Общество

Минобороны РФ отправило в Белоруссию псковских десантников

На фото: Соревнования «Десантный взвод», которые прошли в Псковской области в рамках Международных армейских игр «АрМИ-2020».

Военнослужащие Псковского гвардейского соединения ВДВ участвуют в российско-белорусских тактических учениях «Славянское братство – 2020», которые стартовали на полигоне «Брестский» 14 сентября. Учения продлятся по 25 сентября, сообщили Псковскому агентству информации в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Эти учения проводятся ежегодно, начиная с 2015 года. В 2020 году в учении примет участие более 800 военнослужащих двух стран и около 170 единиц боевой и специальной техники, в том числе и современные боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ «Ракушка» гвардейского Черноморского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения ВДВ.

Всего от России в учениях примут участие около 300 военнослужащих и около 70 единиц боевой и специальной техники гвардейского десантно-штурмового соединения. В ходе учений десантники двух стран отработают вопросы взаимодействия слаженности подразделений при выполнении тактических задач. Учения проводятся по контртеррористической тематике и не направлены против других стран.

После завершения учений российские военнослужащие вернутся в пункт постоянной дислокации на территории России.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Ольга Кормухина: Нужно ускорить признание Талабов историческим поселением
14 сентября 2020
Ольга Кормухина: Нужно ускорить признание Талабов историческим поселением
Два автомобиля столкнулись на Октябрьском проспекте в Пскове
14 сентября 2020
Два автомобиля столкнулись на Октябрьском проспекте в Пскове
Антивандальные кресла для Зелёного театра Пскова поступят на днях
14 сентября 2020
Антивандальные кресла для Зелёного театра Пскова поступят на днях
Назван средний размер зарплаты на «Титан-Полимере»
14 сентября 2020
Назван средний размер зарплаты на «Титан-Полимере»
Немцы приступят к шеф-монтажу оборудования на «Титан-Полимере» в Пскове
14 сентября 2020
Немцы приступят к шеф-монтажу оборудования на «Титан-Полимере» в Пскове
Гендиректор завода «Титан-Полимер»: Мы открыты для всех
14 сентября 2020
Гендиректор завода «Титан-Полимер»: Мы открыты для всех
Адский круг для пешеходов: о круговом движении на Инженерной — Индустриальной в #опроснике ПАИ
14 сентября 2020
Адский круг для пешеходов: о круговом движении на Инженерной — Индустриальной в #опроснике ПАИ
Псковская парашютистка установила новый национальный рекорд по скоростному падению
14 сентября 2020
Псковская парашютистка установила новый национальный рекорд по скоростному падению

Идет загрузка...