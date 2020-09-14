Минобороны РФ отправило в Белоруссию псковских десантников

14:05, 14 сентября 2020, ПАИ

Военнослужащие Псковского гвардейского соединения ВДВ участвуют в российско-белорусских тактических учениях «Славянское братство – 2020», которые стартовали на полигоне «Брестский» 14 сентября. Учения продлятся по 25 сентября, сообщили Псковскому агентству информации в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Эти учения проводятся ежегодно, начиная с 2015 года. В 2020 году в учении примет участие более 800 военнослужащих двух стран и около 170 единиц боевой и специальной техники, в том числе и современные боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ «Ракушка» гвардейского Черноморского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения ВДВ.

Всего от России в учениях примут участие около 300 военнослужащих и около 70 единиц боевой и специальной техники гвардейского десантно-штурмового соединения. В ходе учений десантники двух стран отработают вопросы взаимодействия слаженности подразделений при выполнении тактических задач. Учения проводятся по контртеррористической тематике и не направлены против других стран.

После завершения учений российские военнослужащие вернутся в пункт постоянной дислокации на территории России.