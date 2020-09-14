Названы главные типы вирусных болезней деревьев и кустарников в Псковской области

14:20, 14 сентября 2020, ПАИ

Главными типами вирусных болезней древесных пород и кустарников в Псковской и Новгородской областях являются мозаика, пестролистность, ведьмины метлы, розеточная болезнь и увядание. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в филиале ФБУ «Рослесозащита» – «Центр защиты леса Новгородской области».

Специалисты отметили, что чаще всего вирусные заболевания деревьев можно наблюдать в зелёных и лесопарковых зонах, где к неблагоприятным погодным условиям прибавляется ещё и антропогенное воздействие, что способствует более быстрому распространению инфекции.

«Что касается лесных насаждений, очагов вирусных заболеваний нами до настоящего времени обнаружено не было, ситуация остается стабильной. Но забывать про меры профилактики все же не стоит», – подчеркнул директор филиала ФБУ «Рослесозащита» - «ЦЗЛ Новгородской области» Роман Глебов.

Специалисты отмечают, что непосредственно бороться с вирусами, прибегая к химическим препаратам, невозможно. По их словам, надежнее будет предупредить заболевание, проводя профилактические мероприятия по регулированию численности насекомых-вредителей, которые и являются основными переносчиками возбудителей вирусных заболеваний. После работы с древесными культурами руки необходимо тщательно мыть с мылом, а используемый инвентарь обрабатывать дезинфицирующими средствами. Немаловажным является удаление и уничтожение выявленных пораженных частей растения, черенки же можно использовать только со здоровых культур.

При этом специалисты подчеркивают, что вирусы, вызывающие заболевания у растений, для человека и животных опасности не представляют.