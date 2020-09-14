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Общество

«Экопром» призывает псковичей выбрасывать в контейнеры только твердые коммунальные отходы

В адрес регионального оператора по обращению ТКО продолжают поступать сообщения о нарушениях правил обращения с отходами и благоустройства. Сотрудники мусоровывозящих компаний фиксируют на контейнерных площадках Пскова и области складирование мусора, вывоз которого не входит в обязанности регоператора. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании «Экопром».

В Пскове на улице Ижорского Батальона, 5, возле контейнерной площадки для ТКО обнаружили кирпичи, порубочные остатки, ветки деревьев. Кроме того, зафиксирован очередной случай складирования в контейнер отходов, не относящихся к твёрдым коммунальным. В баке, установленном на улице Коммунальной, 11, в Пскове нашли дерево, повредившее емкость для ТКО. 

В ряде случаев нарушители правил обращения с отходами и благоустройства были зафиксированы на видео и фото. Материалы переданы в компетентные органы для принятия соответствующих решений. 

В связи с этим напоминаем, что вывоз отходов, образующихся при уходе за зелеными насаждениями (листва, ветки, ботва и т. п.), а также строительного мусора не входит в общую стоимость коммунальной услуги «Вывоз ТКО». Данные отходы не включены в норматив накопления ТКО. Следовательно, складировать их на контейнерной площадке и, тем более, в баках для ТКО нельзя. Указанные отходы подлежат вывозу в рамках отдельных договоров. 

Более того, складирование строительных и растительных отходов в контейнеры может его повредить, а при погрузке вывести из строя мусоровоз. Это приводит к срыву графиков вывоза отходов, а также наносит ущерб людям, которые не могут пользоваться испорченными контейнерами.

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