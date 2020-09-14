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Общество

Более 27 тысяч псковичей воспользовались услугами аэропорта с начала года

С начала 2020 года услугами международного аэропорта города Пскова «Княгиня Ольга» воспользовались более 27 тысяч человек. Сейчас из Пскова самолеты летают по пяти направлениям, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона. 

Больше всего пассажиров летели рейсом Псков — Москва, который осуществляет авиакомпания «Азимут». Согласно данным на 11 сентября, в Москву из Пскова с начала года вылетело 6 тыс. 926 человек. Из Москвы в Псков — 7 тыс. 124 пассажира. Этот же перевозчик летает в Сочи. Рейсом по направлению Псков — Сочи воспользовались 4 тыс. 199 человек. В обратном направлении вылетел 3 тыс. 951 пассажир.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции полеты в Москву и Сочи были приостановлены в апреле и возобновлены в конце июня.

Кроме того, 23 июня запустили новые авиарейсы, которые связали Псков, Калининград и Анапу. Перевозчиком на этих направлениях выступает авиакомпания «РусЛайн». С начала полетов самым востребованным оказался самолет в Калининград. Из Пскова в столицу янтарного края улетел 1081 турист. Из Калининграда в Псков прибыло 1088 человек. В Анапу вылетело 1008 пассажиров, из Анапы в Псков прибыло 855 человек.

18 августа начались полеты в Симферополь. За три недели с небольшим в Крым направился 261 человек. В обратном направлении перевезли 193 пассажира.

Загрузка на перечисленных направлениях составляет от 85 до 100%.

С 26 августа по направлению Псков — Калининград добавились рейсы авиакомпании «СКОЛ».

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