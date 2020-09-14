Члены Молодёжного парламента при Псковском облсобрании одержали победу на выборах

16:45, 14 сентября 2020, ПАИ

Члены Молодёжного парламента Екатерина Анисимова, Олеся Горохова и Полина Кушнир одержали победу в округах. Члены Молодёжного парламента были выдвинуты на выборы партией «Единая Россия» и участвовали в избирательной кампании впервые. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Председатель комитета по вопросам молодёжной политики и местного самоуправления Молодёжного парламента Олеся Горохова победила на выборах в Собрание городского поселения город Остров по одномандатному округу №13. Выпускница Воронежского университета живёт в Острове с 2018 года, но этого времени оказалось достаточно, чтобы заявить о себе. Активистка возглавила Молодёжный совет при главе района, её основная деятельность проходит в Центре культуры «Юбилейный», где она также работает с молодёжью.

«Это мой первый опыт, я до сих пор не осознаю, что в 24 года у меня получилось выиграть выборы, - поделилась Олеся Горохова. - Я старалась изо всех сил, советовалась со старшими товарищами, чтобы перенять опыт – ведь это действительно важно, использовала все ресурсы: социальные сети и общение вживую. Запросы, пожелания я старалась максимально учесть и всем помочь. Порой было непросто находить подход к каждому жителю, случались разные ситуации, но трудности закаляют: я стала спокойнее и лояльнее. Видишь благодарные глаза людей и понимаешь, что все не зря! Поддержка была огромная, особенно от местных жителей. Они переживали, звонили, рассказывали обо мне своим знакомым – только благодаря такой поддержке все получилось!»

Екатерина Анисимова и Полина Кушнир победили в многомандатных округах на выборах в Собрания депутатов сельских поселений – Тямшанской и Завелической волостей. Екатерина Анисимова возглавляет Молодёжный совет при главе Псковского района, Полина Кушнир работает учителем начальных классов в инженерно-лингвистической гимназии.

Ещё один член Молодёжного парламента, себежанин Александр Белов, принял участие в выборах в составе списка «Единой России». По итогам голосования партия набрала более 44% голосов. Решение о том, кто получит мандат, в этом случае примет местное отделение «Единой России». Право на участие в распределении мандатов у кандидата из списка сохранится на протяжении всего срока полномочий Собрания при соблюдении требований законодательства.

Участие в выборных кампаниях было определено в числе основных задач Молодёжного парламента на старте работы действующего состава. «Мы обсуждали такую возможность на первой стратегической сессии и были готовы поддержать всех, но инициативу проявили только активисты, выдвинутые от «Единой России», хотя в наш состав входят делегаты всех политических партий, представленных в Собрании депутатов, - рассказала об участии молодых активистов председатель Молодёжного парламента Юлия Лысова. - Для всех это был первый опыт, и результатом мы остались очень довольны. Я думаю, для Молодежного парламента это история успеха и нужно двигаться в этом направлении дальше.

13 сентября в Псковской области прошла большая муниципальная избирательная кампания, по итогам которой было распределено более тысячи мандатов депутатов районных, городских и сельских собраний.