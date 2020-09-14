Подрядчик приступил к фрезерованию второго участка улицы Рокоссовского в Пскове

17:55, 14 сентября 2020, ПАИ

В Пскове «ДорСтройСервис» приступил к фрезерованию участка улицы Рокоссовского между Рижским проспектом и улицей Коммунальной. Движение транспортных средств организовано по двум полосам в обоих направлениях, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Старое покрытие проезжей части срезают на глубину 10 сантиметров. По окончании фрезерования, при благоприятных погодных условиях, дорожники перейдут к укладке выравнивающего, а затем верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Параллельно идут работы по ремонту тротуаров и автобусных остановок. Посадочные площадки мостят тротуарной плиткой.

На отрезке улицы от Гаражного проезда до Рижского проспекта пешеходная зона уже приведена в порядок, а на проезжей части выполнен выравнивающий слой покрытия. На всем протяжении ремонтируемого участка установлен бортовой камень.

В завершение работ нанесут разметку термопластиком, установят пешеходное ограждение и восстановят зеленую зону. Ремонт должен закончиться до 15 октября.

Заказчиком выступает управление городского хозяйства администрации города Пскова. Дорогу ремонтируют на средства федерального бюджета. На эти цели направлено 30 млн рублей.

Ремонт улицы Рокоссовского начался в Пскове 12 августа. Рабочие приведут в порядок 832 метра дорожного полотна. Дорога вошла в федеральный проект «Улица Победы».

Улица Рокоссовского названа в честь прославленного полководца, маршала Советского Союза, дважды Героя Советского Союза Константина Константиновича Рокоссовского. В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне эта дорога вошла в федеральный проект «Улица Победы», который реализуется в 83 субъектах-участниках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».