Чем любит женщина

21:52, 14 сентября 2020, ПАИ

Астролог и колумнист Псковского агентства информации Наталья Баранова продолжает рассказ о том, как большой мир звезд влияет на человека. В этот раз — разговор о любви.

- Получается, вон у той девушки с зелеными волосами напряженная Венера?

- Конечно. И это создает ей проблемы в личной жизни.

- Только по одному признаку можно сделать такой глобальный вывод?

- Необычный цвет волос, большое количество татуировок, пирсинг на видных местах, эксцентричная одежда - все это выдает напряженную Венеру. А напряженная Венера создает проблемы в личной жизни.

Мы сидим с приятельницей в кафе, наше внимание привлекла девушка с ярко-зелеными прядями, и разговор соскочил на мою астрологическую работу.

- А у девушки, которая не следит за собой, какая Венера?

- Скорее всего, расположенная в слабом для себя знаке и без напрягов. Нет напряжения, нет энергии, что-то менять в себе. Человек руководствуется принципом: и так сойдет. Скорее всего такая девушка никогда не пойдет на передачу «Модный приговор». А в неустраивающей личной жизни будет что-то менять, только если к этому склоняют другие планеты.

В астрологии Венера отвечает за наши эстетические предпочтения, вкус, выбор, деньги, любовь. По этой планете и ее связям в натальной карте астролог судит, какого сценария в личной жизни придерживается человек. Если Венера плохо расположена и напряжена зловредными планетами, увы, проблемы будут точно. Любое напряжение энергий у нас внутри, создает перекос и во внешнем мире. Если внутри все гармонично, разве захочется девушке сделать дырку в носу или побриться налысо?

Но пирсинг или необычная прическа лишь небольшая, видимая часть айсберга. У такой девушки наверняка присутствуют свои сложности и в отношениях с мужчинами. Чтобы понять, в чем именно сложность, нужно свести воедино много параметров.

В каждой карте есть еще и управитель дома брака, от его дружбы и вражды с Венерой тоже многое зависит. Луна отвечает за наш эмоциональный комфорт, по Луне мы определяем своих, родных людей, с которыми будет тепло и уютно. А Марс в женской карте показывает предпочтительный сексуальный типаж, тот образ мужчины, на которого женщина западает. Вот и представьте, какая у женщины будет личная жизнь, если все эти планеты конфликтуют между собой!

К примеру, нравятся девушке высокие блондины, а жизнь в качестве ухажеров подкидывает только коротышек- брюнетов. И в итоге за одного из них она и выходит замуж. Даст ли жизнь возможность закрутить отношения с идеалом, тоже прописано в натальной карте.

Присутствие высоких блондинов лишь в эротических фантазиях далеко не самая сложная проблема. Есть вещи и посерьезнее: связи только с женатыми мужчинами, мужчины-абьюзеры, алкоголики, ненадежные партнеры. Список можно продолжать.

Кто виноват — судьба-злодейка или мы сами? Познакомилась, к примеру, девушка на сайте с мужчиной из другого города, завязалась переписка. И длится она пятый год. А девушка не теряет надежды, что скоро романтический герой приедет в ее город, сделает предложение, будут жить они долго и счастливо. Все бы ничего, только подобная история в ее жизни уже третья, и девушке под сорок. Как убедить ее посмотреть в лицо реальности? Реальность серая и неприятная, а иллюзия укутывает теплым пледом, нашептывает сказку.

Можно продолжать грезить наяву, а не строить отношения с реальным мужчиной, у которого зарплата двадцать тысяч, алименты и гастрит. Мне не нужно заглядывать в натальную карту, чтобы понять, что это история про напряжение Венеры и Нептуна.

Астролог, конечно, даст свои рекомендации, главными из которых будут избавление от иллюзий и жертвенности, любовь к себе и знакомство с мужчиной-иностранцем. Нептун у нас еще отвечает за заморских женихов, иные культуры, людей далеких и отличных от нас, и таким образом мы переводим его энергии на благополучнsе рельсы. Но вот захочет ли человек следовать этим рекомендациям и работать над собой, его ответственность и его выбор. Звезды предполагают, человек располагает.