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Общество

Себежане стали лучшими в соревнованиях по подводной охоте

Кубок Псковской области по подводной охоте - 2020 состоялся 12 сентября на территории базы «Алоль» в Пустошкинском районе, соревнования провела Федерация подводного спорта Псковской области. Об этом пишет районная газета «Призыв».

Участие в состязаниях приняли 4 команды из 11 человек. В программе были личный и командный зачеты. Спортсмены находились под водой на протяжении шести часов.

Александр Муравьев и Николай Гришуткин заняли первое командное место, а Александр Муравьев стал абсолютным лидером в личном зачете, поймав 4 окуня, 3 плотвы и щуку.

Победители и призеры в разных возрастных группах були награждены кубками, медалями, грамотами и ценными призами.

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