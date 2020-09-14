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Общество

YouTube выпускает Shorts — «клон» TikTok

Видеохостинг YouTube запускает новый сервис под названием Shorts, который рассчитан на любителей записывать 15-секундные видео на смартфон, накладывать на него музыку и эффекты, а потом делиться с подписчиками. Об этом сообщается в официальном блоге YouTube, пишет РИА Новости. 

Shorts — своего рода аналог популярного приложения TikTok. Пользователям дадут возможность легко склеивать несколько роликов, настраивать эффекты и скорость или использовать для своего творчества популярную музыку. С последним раньше на YouTube было строго — без покупки лицензии у правообладателя ролик блокировался.

Раннее бета-тестирование Shorts стартует в Индии, там как раз недавно был заблокирован TikTok. Пока приложение будет работать только там и только с устройствами на ОС Android. Позже сервис обещают сделать доступным во всем мире и для гаджетов с операционной системой iOS.

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