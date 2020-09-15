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Общество

Россияне смогут расплачиваться по QR-коду в небольших магазинах

Система быстрых платежей Банка России станет доступна для малого бизнеса уже в 2021 году. Об этом говорится в документах к нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», пишет газета «Известия».

Предполагается, что малые фирмы начнут принимать оплату по QR-коду с комиссией не более 1 %, что станет альтернативой классическому эквайрингу. При этом системно значимые банки дадут компаниям МСП доступ к системе быстрых платежей с 2021 года, а банки с универсальной лицензией – с 2022-го.

Банковское сообщество осталось недовольно нововведением, так как компаниям придётся платить и за банковские операции, и за платежи по QR-коду. По их прогнозам, система быстрых платежей ещё не скоро станет повсеместной.

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