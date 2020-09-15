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Общество

МВД отказалось от идеи наказывать за оскорбление полицейских в интернете

В МВД России отказались от законопроекта, который предусматривал ответственность для граждан, оскорбляющих в интернете сотрудников правоохранительных органов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Этот проект закона прошёл общественное обсуждение и антикоррупционную экспертизу, но МВД отказалось от дальнейшей его разработки, рассматриваться он не будет», – сказал собеседник агентства.

27 сентября 2019 года ведомство сообщило о начале разработки проекта федерального закона, согласно которому в ФЗ «О полиции» должны были внести изменения. В частности, часть 4 статьи 30 предлагали дополнить таким образом: «Оскорбление сотрудника полиции, включая распространение в отношении него в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет, информации, выражающей явное неуважение к органам внутренних дел РФ,  влечёт ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации».

Предполагалось, что в случае принятия законопроекта за оскорбление полицейских в интернете будет предусмотрен штраф в размере 100 тысяч рублей.

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