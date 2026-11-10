Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

«Обязательно быть в материале»: Борис Елкин – о принципах работы председателя Заксобрания

После перехода на должность председателя Законодательного Собрания Псковской области Борис Елкин стал уделять значительно больше времени изучению документов. Если раньше его рабочее утро начиналось с объезда города, то теперь – с чтения и анализа документации. Об этом он рассказал в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 10 ноября.

Борис Елкин. Фото: ПАИ

По словам Бориса Елкина, председателю регионального парламента важно лично разбираться в рассматриваемых вопросах и не полагаться только на заключения специалистов. Даже при наличии профильных экспертов необходимо самому изучать документы и понимать их содержание, уверен спикер.

«Я всегда считаю, что самому надо со всем пытаться разобраться. Какие-то уже тонкие юридические моменты специалисты профильного характера могут рассказать, но общую историю всё равно нужно знать, обязательно быть в материале», – подчеркнул Борис Елкин.

Напомним, Борис Елкин, ранее занимавший пост главы Пскова, 29 сентября избран председателем Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

10 ноября 2026

Председатель Законодательного Собрания Борис Елкин стал гостем радио «Серебряный дождь». Главное
10 ноября 2026

Борис Елкин призвал депутатов не давать избирателям невыполнимых обещаний
10 ноября 2026

Борис Елкин объяснил, зачем депутатам вести страницы в социальных сетях
10 ноября 2026

Председатель Заксобрания Псковской области допустил появление новых форматов общения с гражданами
10 ноября 2026

Борис Елкин объяснил, почему не считает нужным транслировать заседания комитетов Заксобрания
10 ноября 2026

Борис Елкин предложил организовывать для депутатов Заксобрания поездки в округа коллег
10 ноября 2026

Борис Елкин назвал поддержку местного самоуправления одним из приоритетов работы Заксобрания
10 ноября 2026

Борис Елкин рассказал о командной работе и преемственности в Заксобрании

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...