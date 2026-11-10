«Обязательно быть в материале»: Борис Елкин – о принципах работы председателя Заксобрания
После перехода на должность председателя Законодательного Собрания Псковской области Борис Елкин стал уделять значительно больше времени изучению документов. Если раньше его рабочее утро начиналось с объезда города, то теперь – с чтения и анализа документации. Об этом он рассказал в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 10 ноября.
По словам Бориса Елкина, председателю регионального парламента важно лично разбираться в рассматриваемых вопросах и не полагаться только на заключения специалистов. Даже при наличии профильных экспертов необходимо самому изучать документы и понимать их содержание, уверен спикер.
«Я всегда считаю, что самому надо со всем пытаться разобраться. Какие-то уже тонкие юридические моменты специалисты профильного характера могут рассказать, но общую историю всё равно нужно знать, обязательно быть в материале», – подчеркнул Борис Елкин.
Напомним, Борис Елкин, ранее занимавший пост главы Пскова, 29 сентября избран председателем Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва.
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