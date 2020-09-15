Обнаружен нейтрализующий коронавирус препарат

09:25, 15 сентября 2020, ПАИ

Ученые Питтсбургского университета (США) выявили белок, способный полностью нейтрализовать коронавирус SARS-CoV-2 даже при минимальной дозировке. Соответствующее исследование опубликовано в научном журнале Cell, пишет РБК.

По словам экспертов, это белковое соединение в десять раз меньше полноразмерных антител, используемых для создания препарата Ab8 против COVID-19.

Препарат нашли методом быстрого анализа 100 млрд потенциальных молекул, способных входить в контакт с S-белком коронавируса. В организм патоген способен проникнуть именно через данное вещество. После белкового соединения с иммуноглобулином образуется препарат Ab8.

По информации издания lenta.ru, результаты показали, что Ab8 весьма эффективен в профилактике и лечении инфекции SARS-CoV-2 у мышей и хомяков. Маленький размер молекулы увеличивает ее способность к диффузии в тканях, что помогает лучше нейтрализовать вирус, а также позволяет вводить препарат ингаляционным способом, уверены ученые. Препарат не связывается с клетками человека, что позволяет минимизировать негативные побочные эффекты.