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Общество

Часть съедобных грибов признали опасными

Дождливая осенняя погода провоцирует повышенную скорость роста грибов, но также добавляет им опасное свойство. Миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский рассказал, что ни в коем случае нельзя собирать в лесу, пишет РИА Новости.

Повышенная скорость роста грибов в дождливую осеннюю погоду – это и плюс и минус одновременно. С одной стороны, можно насобирать большее количество, с другой стороны - грибы быстрее «взрослеют» и становятся непригодными для еды.

«Если мы собираем грибы, чтобы максимально вытащить их лекарственные свойства, то чем старше гриб, чем максимально широко раскрыта его шляпка, тем больше он накопил всего полезного. А в гастрономических целях – надо ориентироваться на полную противоположность. Чем гриб моложе, чем он меньше, крепче, чем края его шляпки плотнее прилегают к краям, тем он привлекательнее», – рассказал Михаил Вишневский.

Старые грибы не только теряют гастрономическую привлекательность, но и теоретически могут оказать токсическое воздействие на организм человека. Но на практике такое вряд ли возможно.

«Чтобы гриб причинил токсический вред, он должен быть старым, быть изъеден личинками насекомых, а также тронут плесневыми и невидимыми патогенами типа одноклеточных паразитических амеб. Ни одному грибнику просто не придет в голову положить его в корзину. Природная брезгливость не позволит взять гнилой червивый гриб», – считает биолог.

Если вы случайно все-таки взяли червивый гриб, то избавление от личинок его не «спасет», говорит Михаил Вишневский. «Потенциальную угрозу представляют не сами личинки в грибах, а их выделения. Они остаются в прогрызенных ходах внутри гриба. После там начинают селиться плесень, бактерии, одноклеточные патогенные организмы и так далее. Даже если удастся какими-то средствами выгнать самих личинок, то от выделений внутри грибов не избавиться», – уточнил биолог.

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