За кражу 4,4 млн рублей два псковича отправились в колонию на три года

09:58, 15 сентября 2020, ПАИ

Два жителя Пскова признаны виновными в краже сейфа с территории одной из оптовых баз Пскова. В сейфе в момент кражи находились 4,4 млн рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковской области.

Городской суд установил, что мужчины тайно пробрались на оптовую базу. Один из них проник в кабинет кассира, откуда и вытащил сейф с деньгами, второй в это время следил, чтобы рядом никто не появился. Затем злоумышленники перенесли сейф с деньгами за территорию базы и скрылись с похищенным с места преступления.

Суд назначил одному из них наказание в виде 3 лет лишения свободы, а другому в виде 2,5 лет лишения свободы. Отбывать срок осужденным предстоит в исправительной колонии общего режима.