Россия открыла границу с Южной Осетией

10:06, 15 сентября 2020, ПАИ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии границы с Южной Осетией, сообщила во вторник пресс-служба кабмина, пишет ТАСС.

По информации правительства, въезд в РФ и выезд из страны разрешен членам экипажей морских и речных судов, находящихся в российских портах. Этим специалистам разрешается использовать для передвижения автомобильный, воздушный, железнодорожный и морской транспорт. «Решение принято для того, чтобы обеспечить возможность смены экипажей судов», - пояснили в кабмине.

Кроме того, ограничения на пересечение границы РФ больше не будут действовать для специалистов, которые участвуют в проведении контроля качества оборудования, выпускаемого российскими компаниями по контрактам, связанным со строительством атомных станций за рубежом в рамках международных договоров с иностранными партнерами. «Также свободное пересечение границы разрешено тем, кто задействован в работах по сертификации новых воздушных судов и поддержании летной годности крылатых машин отечественного производства, эксплуатируемых российскими компаниями», - добавили в пресс-службе.

По информации правительства, с 0:00 15 сентября отменяется действие мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Республики Южная Осетия и возобновляется пересечение государственной границы Республики Южная Осетия с Российской Федерацией через многосторонний пункт пропуска «Рук» в обычном режиме.

Запрет на пересечение границы с РФ действовал в Южной Осетии с начала апреля. На прошлой неделе сообщалось, что на территории РФ решили открыть сухопутную границу между Россией и Южной Осетией. Анонсировалось, что соответствующее распоряжение будет подписано в ближайшие дни.