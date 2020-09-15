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Общество

Самую дорогую кошку в мире привезли в Санкт-Петербург

Самую дорогую кошку в мире породы саванна привезли в Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

В грузовом терминале аэропорта «Пулково» сотрудники Россельхознадзора провели ветеринарный контроль животного. При проверке инспекторы нарушений не выявили.

Кошку отправили воздушным транспортом из Краснодарского края частному лицу в Петербург. Получателем выступило частное лицо из Петербурга.

Саванна – порода кошек, которая представляет собой помесь домашней кошки и африканского сервала. Зарегистрирована в США в 2001 году. Саванна считается одной из самых дорогих в мире пород, а стоимость особи начинается от 150 тысяч и доходит до нескольких миллионов рублей.

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