Самую дорогую кошку в мире привезли в Санкт-Петербург
Самую дорогую кошку в мире породы саванна привезли в Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.
В грузовом терминале аэропорта «Пулково» сотрудники Россельхознадзора провели ветеринарный контроль животного. При проверке инспекторы нарушений не выявили.
Кошку отправили воздушным транспортом из Краснодарского края частному лицу в Петербург. Получателем выступило частное лицо из Петербурга.
Саванна – порода кошек, которая представляет собой помесь домашней кошки и африканского сервала. Зарегистрирована в США в 2001 году. Саванна считается одной из самых дорогих в мире пород, а стоимость особи начинается от 150 тысяч и доходит до нескольких миллионов рублей.